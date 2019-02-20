"Тогда и сейчас". Необычные Кутепов и Зобнин

Пресс-служба сборной России показала старые фотографии игроков "Спартака": Ильи Кутепова и полузащитника Романа Зобнина. На снимке оба футболиста позируют в форме "Челси". Фотографию сравнивают с более актуальной, где игроки запечатлены уже в майках национальной сборной.
– Кутепов и Зобнин. Тогда и сейчас, – говорится в сообщении пресс-службы сборной.
Кутепов дебютировал в сборной России 9 октября 2016 года, Зобнин – 31 марта 2015 года .
Кутепов и Зобнин #тогдаисейчас pic.twitter.com/a4AipF2Rqo– Сборная России (@TeamRussia) 20 февраля 2019 г.
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