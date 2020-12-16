Экс-тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов, с сентября возглавляющий болгарскую «Славию», оценил соперников сборной России по отборочной группе ЧМ-2022.

— Как вам жеребьевка ЧМ-2022?

— Группа настолько ровная, что можно занять и первое место, и четвертое. Козыри Словакии и Словении — очень надежная оборона, в этом плане с ними будет посложнее, чем с Хорватией.

— Неужели?

— Да! Хорваты сами играют и другим дают. Если судить по матчам в Лиге наций, у вице-чемпионов мира сейчас не лучший период, перестройка затянулась. Этим надо воспользоваться. А вот вязкий, оборонительный футбол словаков и словенцев нашей сборной не слишком на руку. Впрочем, нам ни с кем расслабляться нельзя. Наоборот, всех нужно опасаться.

— Включая Кипр и Мальту?

— Естественно. Как только начинаем думать, что мы в порядке, сразу получаем по ушам. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Тарханова — здесь