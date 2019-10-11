Вратарь сборной России Маринату Гильерме опубликовал в своем Instagram пост, посвященный победе национальной команды над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Нереальная энергетика арены! — написал Гильерме. — Такие матчи запоминаются на всю жизнь. Спасибо, что верите в нас! Наша цель уже близко.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира