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«Такие матчи запоминаются на всю жизнь». Гильерме — о крупной победе сборной России над Шотландией

11 октября 2019, 10:17
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Вратарь сборной России Маринату Гильерме опубликовал в своем Instagram пост, посвященный победе национальной команды над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Нереальная энергетика арены! — написал Гильерме. — Такие матчи запоминаются на всю жизнь. Спасибо, что верите в нас! Наша цель уже близко.

Россия — Шотландия

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