Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы команды в противостоянии против Бельгии. Бельгийцы будут соперниками сборной России по чемпионату Европы-2020, который перенесен на 2021 год.

— Мы три игры с бельгийцами провели, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — И трижды сыграли по-разному. Сыграли в оборонительный футбол и пропустили по три. Играли в атакующий — получили четыре. Нужно искать какую-то золотую середину.

Последний матч: нам и турнирная ситуация говорила, что нужно было выигрывать 2:0. Сидя в своей штрафной, так не получится. Но сами, так скажем, пригласили их в атаку. А ведь почти 70 процентов голов они забивают в контратаках. Не буду фамилии называть, но несколько просчетов мы допустили.

Кроме цифр, есть схема и тактика. Бег — это хорошо, но это другой вид спорта. Если футболист хорошо бежит, но при это еще быстрее думает и анализирует, то это совсем другой уровень.