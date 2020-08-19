Светоч не сдюжил. Бесславная работа Бышовца в сборной России

Сегодня, 19 августа, исполнилось ровно 22 года первому матчу Анатолия Бышовца во главе сборной России. Специалист принял национальную команду после отставки Бориса Игнатьева, не сумевшего выйти на чемпионат мира-1998.

Дебютом для Бышовца стал товарищеский матч со Швецией, завершившийся поражением 0:1.

Всего Бышовец провел в сборной России шесть игр и во всех потерпел поражение: 2:3 с Украиной, 0:1 с Испанией, 2:3 с Францией, 0:1 с Исландией и 1:5 с Бразилией.

В конце 1998 года Бышовец был отправлен в отставку, сборную России во второй раз в карьере возглавил Олег Романцев, не потерпевший в 1999 году ни одного поражения в девяти матчах.

Бышовец же в 1999 году на полгода возглавил донецкий «Шахтер».