Сувенирная майка Санкт-Петербурга для Евро-2020. У нее тоже проблема с рукавами

В интернете появились фотографии майки Санкт-Петербурга для Евро-2020.

Это сувенирные майки, которые поступят в продажу. Компания adidas выпустит их для всех 12 городов, в которых пройдут встречи чемпионата Европы-2020, а также для ряда других городов, например, Парижа.

На груди изображен правильный флаг, а на рукавах цветовая гамма снова не в том порядке. Сборная России в такой форме в матчах играть не будет.

??? Same 'Wrong' Flag On Sleeves — Adidas Russia St.Petersburg Euro 2020 City Jersey Leaked: https://t.co/UtS3TzNnxl — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 3, 2019

Ранее уже была представлена официальная форма национальной команды, в которой она должен выступить на чемпионате Европы-2020. Однако эта форма вызвала много нареканий. На рукавах футболок находятся синие и белые полосы, которые в сочетании с основным оттенком напоминают флаг Сербии. В связи с этим новая форма не устроила большинство болельщиков.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира