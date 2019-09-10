Станислав Черчесов: «Выпустил Зобнина, чтобы опорники закрывали зоны, а края защиты поднимались выше»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был в превосходном настроении после победы над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 и ответил на все вопросы.

— Матч из серии победили и забыли? Или есть почва для анализа?

— И то, и то. Сегодня — забыть. Завтра посмотреть, а потом проанализировать. Вы сверху смотрели, а мы снизу свою работу сделали. Команда играла, была правильно расставлена. Сложность в этом матче получилась одна — не было завершающего паса и удара. Играли с хорошей командой. Новый тренер, виден почерк, происходят замены. Все надо было учитывать. Ни о какой недооценке, конечно, речи не шло.

— С чем связаны перестановки во втором тайме? Вас не убедили Миранчук, Черышев и Ахметов?

— Варианты бывают разные. А, Б, Ц. Знаем состояние Кудряшова, который перешел в другой клуб. Ионова заменили, потому что против Шотландии у него сводило икроножную мышцу. Но мы знали, что они выйдут. Миранчук и Черышев — быстрые игроки, был расчет, что измотают соперников. А замена Ахметова из другой серии. Надо было забивать, но мы выпустили более оборонительного игрока Зобнина. Зачем, спросите вы. А чтобы опорники закрывали зоны, а края защиты поднимались выше. Вот так. Простой ответ на сложный вопрос.

— Оцените калининградский стадион.

— Калининградских болельщиков оценю на «пять с плюсом». И наконец-то распечатали стадион! Со шведами сыграли 0:0. Матч похожий по содержанию. Нравится город, болельщики здорово встречали. Людей тут много — много что хотят, но ведут себя корректно! (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира