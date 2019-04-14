Станислав Черчесов: "У меня нет агента, а есть юрист"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у него нет агента. Специалист отметил, что у него есть юрист, который помогает составлять контракты.

- Это не агент, а юрист, совершенно разные вещи, - сказал Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ". - Какой агент? Юрист. Который помогал и помогает мне составлять контракты.

У меня нет агента, у меня есть юрист. Еще раз повторить? Ю-рист. У меня агента не было и, наверное, не будет.

Напомним, в июне сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).

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