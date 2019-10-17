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Станислав Черчесов: «Спасибо актерам, которые выполняют свои роли на поле»

17 октября 2019, 21:39
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает главными лицами в национальной команде футболистов, которых сравнил с актерами.

— Мы не под фонограмму играем, где можно один раз воспроизвести и потом это все показывать, сказал Черчесов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — У нас каждая играя является премьерой, никогда не знаешь, что будет. Есть правильное напряжение, которое позволяет футболистам максимально себя проявлять. Ну и спасибо не мне, а актерам, которые это все выполняют на поле. Как бы ты себя главным не рисовал, но главные актеры на поле.

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