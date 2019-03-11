Станислав Черчесов: "Смолов получил паузу и смог кое-что осмыслить"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду форварда "Локомотива" Федора Смолова. Нападающий впервые вызван в национальную команду после чемпионата мира-2018, где Смолов не реализовал пенальти в четвертьфинальном матче с командой Хорватии (1:2).

– Смолов наконец-то вернулся в сборную. Вы им довольны после возобновления сезона?

– Все говорят про его вчерашний гол, но не мы. Забил он и забил, – сказал Черчесов журналистам. – Другое дело, что мы видели тренировочный процесс, его подготовку. Это не случайно, что вчера он забил. Пауза у него была, он получил возможность осмыслить какие-то вещи. Он приедет, пообщаемся. Надеемся, что мы опять получим боевую единицу, которую имели раньше.

В понедельник Черчесов огласил состав сборной России на подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана. С бельгийцами национальная команда сыграет в Брюсселе 21 марта, а с Казахстаном – в Астане 24 марта. (Александр Рогулев)