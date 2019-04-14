Станислав Черчесов: "Слово "мандраж" мне незнакомо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не испытывал волнения после поражения от Бельгии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020 (1:3).

- Проходных матчей нет, - сказал Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ". - Шотландцы нам очень помогли в игре против Казахстана. Они также хотели пройти на легком аллюре. Так что нам надо быть внимательным. Чтобы попасть на чемпионат Европы, надо свои очки брать.

Мандраж после Бельгии? Абсолютно никакого. Мы знали, чего хотели. Во всяком случае, с этим словом я незнаком. И футболисты тоже.

Напомним, в июне сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).

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