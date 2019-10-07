Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на матчи сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, как команда поздравила с днем рождения Президента страны Владимира Путина.

— Мы уже поздравили президента в соцсетях сборной. Со своей стороны, могу лишь пригласить его на наши матчи, — сказал Черчесов журналистам.

7 октября главе Российской Федерации исполняется 67 лет.

Сборная России 10 октября в Москве проведет матч отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с командой Шотландии. (Дмитрий Гирин)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира