Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на матчи сборной России
18:46
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, как команда поздравила с днем рождения Президента страны Владимира Путина.
— Мы уже поздравили президента в соцсетях сборной. Со своей стороны, могу лишь пригласить его на наши матчи, — сказал Черчесов журналистам.
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