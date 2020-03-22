Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о подготовке национальной команды к чемпионату Европы, который был перенесен с 2020 года на 2021-й из-за распространения коронавируса COVID-19.

— Не хотелось бы по телефону с футболистами разговаривать, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым». — А лучше сесть на сбор и все проанализировать. Даже у меня есть вопросы, на которых нет ответа. Каждый месяц нужно отслеживать и получить больше информации.

Ситуацией надо воспользоваться. Как я шутил: все будут в плохой форме. Главное, смотреть на себя.

Год — это большой срок. Никто никогда не знает, кто и в какой форме. Мы не можем на прошлые заслуги смотреть. Нам надо сегодня и сейчас. Вчера в профессиональном футболе не бывает.

Надо четко организовать подготовку. Отследить тех футболистов, которые начали уже себя проявлять. Ничего личного: четко понимать, кто на большом турнире сможет помочь.

Финляндия — маленькая страна, которая попала на большой турнир. Кто знает, как они будут выглядеть через год? Но надо понимать, кто будет и у нас. Нельзя смотреть только на соперников.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 321 284 человека. Умерших — 13 699, выздоровевших — 96 006. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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