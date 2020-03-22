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Станислав Черчесов — о паузе из-за коронавируса: «Я как работал в кабинете, так и работаю»

22 марта 2020, 19:44
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем занимается во время паузы, возникшей в большинстве мировых чемпионатов из-за коронавируса. В эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ» он сказал, что продолжает работать.

— Анализ идет, как работал в кабинете, так и работаю, — сказал Черчесов. — Нас белорусы выручают. Гармонь играла, несколько русских футболистов... Теперь можно оценить его реальную силу.

Китайских футболистов уже вызвали. У них все закончилось. Как быстро началось, так и закончилось. Мы только можем слушать рекомендации, которые нам дает правительство. Значит, надо действовать по букве закона. Если всем нельзя, а нам можно, то мы подаем неправильный пример.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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