Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем занимается во время паузы, возникшей в большинстве мировых чемпионатов из-за коронавируса. В эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ» он сказал, что продолжает работать.

— Анализ идет, как работал в кабинете, так и работаю, — сказал Черчесов. — Нас белорусы выручают. Гармонь играла, несколько русских футболистов... Теперь можно оценить его реальную силу.

Китайских футболистов уже вызвали. У них все закончилось. Как быстро началось, так и закончилось. Мы только можем слушать рекомендации, которые нам дает правительство. Значит, надо действовать по букве закона. Если всем нельзя, а нам можно, то мы подаем неправильный пример.

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