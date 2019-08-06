Станислав Черчесов – о натурализации: "Ни разу никого не заставляли и заставлять не собираемся"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, существуют ли списки игроков, которые не выступали за национальную команду, но могут получить гражданство России. Ранее были натурализированы Мариу Фернандес, Маринату Гильерме и Ари.

– У нас такого списка нет, говорю, как есть, - сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". – Ни разу никого не заставляли, и заставлять каждого не собираемся. Каждый принимает собственное решение. Мы никого не просили и не собираемся, так что такого списка у нас нет.

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