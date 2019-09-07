Станислав Черчесов о критике: «Рады, что наша работа в поле зрения»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал критику в отношении национальной команды.

— Эта победа — очередной ответ критикам, которая есть последнее время?

— Мы воспринимаем это не как критику, а как обсуждение. Сколько людей, столько и мнений. Мы готовились конкретно к матчу с Шотландией, делали свое дело. Мы рады, что наши действия в поле зрения. Значит, к нам не безразличны. Даже те критические статьи, которые выходят, мы анализируем и находим в них зерно правильное. Мы занимаемся своим делом. (Александр Рогулев)