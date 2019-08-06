Станислав Черчесов – о контракте Гильерме: "Не можем заставить самого футболиста делать то, чего он не хочет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к переговорному процессу по контракту голкипера Маринату Гильерме с "Локомотивом".

– С Гильерме общался и я, и Гинтарас Стауче. Мы же читаем все это, и у нас для игроков один совет – принимайте решения самостоятельно, вам за это нести ответственность, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". – Мы не можем ни позвонить в клуб и попросить взять футболиста, ни заставить самого футболиста делать то, чего он не хочет.

Это касается не только Гильерме, у нас и Кудряшов был в таком состоянии, Нойштедтер остается единственным кандидатом в сборную, который без клуба. Мирзов пропустил месяц после сбора национальной команды, не тренировался в "Ростове", в "Спартак" еще не взяли. Бывают нюансы, да, это неприятная ситуация, но мы ни в одном случае не вмешиваемся в дела клуба и карьеру игрока. Единственное – просим принять решение, при котором карьера не пострадает. За былые заслуги никого брать не можем.

Станислав Черчесов – о Чалове, "Спартаке" и возможности совмещения