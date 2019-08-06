Станислав Черчесов: "Нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя, или же отдать в молодежную сборную"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о шансах форварда ЦСКА Федора Чалова стать основным нападающим в национальной команде. В 4 матчах нового клубного сезона он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

– На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артем Дзюба, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". – Он – капитан команды. От этого же тоже нужно отталкиваться. Мы же не говорим, что не довольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока приносит больше пользы команде, сильнее выглядит. Из этого и исходим. Тем более, не забывайте, что Федя может играть еще и в молодежной сборной. Буквально неделю назад общались с тренером молодежной сборной, нам нужно принимать правильное решение, поскольку у молодежной команды начинается свой отборочный цикл.

Нам нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя, или же отдать в молодежную сборную. То, что он прогрессирует – только приветствуем, но всему свое время, все надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять. Еще раз повторю, мы работаем на ваших глазах, вы можете нас оценить. Мы свои глаза не закрываем, стараемся ничего не упустить.

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