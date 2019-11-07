Станислав Черчесов: «Не согласен, что судейство в Европе и России различается»
7 ноября 2019, 19:28
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не видит больших различий в работе судей РПЛ и в европейских странах.
— Не согласен, что судейство в Европе и России различается, — сказал Черчесов. — Судья тоже личность и у него бывает другая национальность. Все судят по-разному не потому что правила разные, а потому что видят ситуацию по-разному. (Евгений Белоусов).
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