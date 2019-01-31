Станислав Черчесов: "Хотим сыграть с Бельгией в Санкт-Петербурге"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о намерении провести матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге. Игра должна состояться 16 ноября 2019 года. Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и четвертьфинал Евро-2020. 15 мая 2020 года его передадут в исключительное пользование УЕФА на время турнира.

- Хотим сыграть матч с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы еще раз протестировать арену, - цитирует "РИА Новости" Черчесова.

Помимо Бельгии, Россия в отборе чемпионата Европы сыграет с командами Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.