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Станислав Черчесов: «Хотелось бы, чтобы Алексей Миранчук реально выходил на новый качественный уровень»

27 марта 2020, 02:40
Станислав Черчесов (слева) и Алексей Миранчук (справа). Фото Александр Федоров., "СЭ"
Станислав Черчесов (слева) и Алексей Миранчук (справа). Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, в каком направлении нужно работать полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку, если он хочет переехать играть в один из ведущих европейских чемпионатов.

— Зато Алексей Миранчук в важнейшем для его «Локомотива» матче с «Ростовом» не только творил, но и работал на поле. Чего вы не могли не заметить.

— Увидел это и до «Ростова» — в игре с «Ахматом». Мы обменивались впечатлениями о матчах очередного тура с Александром Валерьевичем Дюковым, и я отметил, что Миранчук мне понравился, — и через неделю опять показал свои качества. Хотелось бы, чтобы таких игр было больше, и он реально выходил на новый качественный уровень. Чтобы разговоры о переходе в топ-чемпионат перестали быть разговорами, а стали реальностью. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте здесь

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