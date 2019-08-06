Станислав Черчесов: "Хочу, чтобы "Спартак" прошел дальше в Лиге Европы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, насколько "Спартак" является базовым клубом национальной команды после трансферов.

– Чемпионат только стартует, а трансферный период еще открыт, поэтому не будем удивляться, что футболисты и приходят, и уходят, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". – Это, повторюсь, касается не только "Спартака". Другое дело, что игроки сборной есть в клубах, в том числе, и в "Спартаке", значит, эти игроки должны чувствовать себя комфортно, чтобы задачи, которые ставят перед ними, решались. Тогда ребята чувствуют себя хорошо и как футболисты, и как личности. Когда игрок приходит в сборную не в том психологическом состоянии, это не очень приятно.

Впрочем, раз в "Спартаке" такая ситуация, мы должны принимать ее такой, какая она есть. Значит, и работодатель, и тренер, и менеджер знают, что делают. Главное, чтобы был результат и те футболисты, которые нас интересуют, чувствовали себя комфортно и проявляли свои лучшие качества. Тем более, что "Спартаку" еще играть в отборочном турнире в Лигу Европы. Хочу, чтобы красно-белые прошли дальше, чтобы Мирзов, Бакаев и другие молодые ребята прибавляли, чтобы мы могли оценить их на европейском уровне.

Из 29 чемпионов в "Спартаке" осталось 8 человек? Те или иные решения принимаются за счет решения футболиста или клуба. Давайте не будем. Другое дело – чего далеко ходить, в нашей сборной из 28 игроков остались лишь 10 тех, кто ездил на чемпионат мира-2018. А прошел-то всего один год. Зачем обсуждать клубы, к которым я не имею отношения? У меня такая же ситуация, что и сейчас в "Спартаке". Мы ведь не специально кого-то из состава вывели. Кто-то уже закончил, кто-то уже не может, кто-то не хочет, кто-то хочет, но не может. Говоря о "Спартаке" в частности: стали чемпионами, хотят что-то изменить в клубе или команде, хотят, чтобы у команды было другое лицо. Мне не нужно отвечать на эти вопросы, не хочу отвечать.

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