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Станислав Черчесов: «Главное, чтобы у «Спартака» был тренер — неважно, иностранец или нет»

13:14
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о тренерском вопросе в «Спартаке». Ранее покинул команду Олег Кононов. На правах и.о. командой руководит Сергей Кузнецов.

— Вам как тренеру сборной важно, чтобы «Спартак» возглавил россиянин или иностранец?

— Это не принципиально. Главное, чтобы был тренер, чтобы он давал результат и игроки в сборную приезжали готовые. (Дмитрий Гирин)

«Спартак» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков.

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