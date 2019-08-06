Станислав Черчесов: "Если Сафонов не может играть в основе сборной России, то зачем его выдергивать из молодежки"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова занять место в основном составе национальной команды. В 4 матчах РПЛ 20-летний голкипер пропустил 4 мяча.

- Здесь та же история, что и с Чаловым, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". – Кстати, Обляков, которого вы тоже упомянули, уже приезжал в основную сборную, мы его воочию оценили. Давайте дождемся, всему свое время. Самое главное, что у нас появляются такие футболисты, наша задача, как говорил Константин Иванович Бесков, делать все вовремя. Футболист должен придти в команду вовремя, чтобы он чувствовал себя комфортно и проявлял свои лучшие качества. Не думаю, что правильно торопить события. К тому же, Матвей, как и Чалов, тоже играет за молодежную команду, а нам нужно решать свои задачи.

Если Сафонов не может играть у нас в основе, то зачем его выдергивать из молодежки? Получится, что он ни там, ни тут не сыграет. Тем более, сейчас, надеемся, "Краснодар" удачно выступит с "Порту", дай бог им попасть в основную сетку Лиги чемпионов. Тогда и Матвей, и другие футболисты "Краснодара" получат серьезный опыт – и Игнатьев, и Шапи-Сулейманов, и другие игроки, которые нам интересны. Хорошо, что вы задаете такие вопросы, это говорит о том, что у нас есть футболисты. На эти вопросы нам надо отвечать. Это приятные головные боли.

Станислав Черчесов: "Нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя, или же отдать в молодежную сборную" // Станислав Чересов – о совмещении с работой в клубе: "Возможно все, главное – хотим мы этого или нет"