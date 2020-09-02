Станислав Черчесов: «Если бы не знали, что Кузяев и Нойштедтер не тренировались с командой, этого никто бы не заметил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции поделился мнением о форме Далера Кузяева и Романа Нойштедтера, вызванных в сборную без контракта в клубе.

— Естественно, Кузяев и Нойштедтер работают на 2 дня больше, чем другие и их состояние улучшается с каждым днем. Сегодня была двусторонняя игра, и если бы никто не знал, что они не тренировались с командой, никто бы этого не заметил. Оба — в хорошем состоянии, как и Кудряшов, у которого чемпионат пока не стартовал. Все готовятся. У нас есть время, чтобы расставить акценты. Доволен, как они отработали сбор. (Евгений Белоусов)

Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия