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Станислав Черчесов: «Бог послал нам это время, чтобы вызвать Соболева»

13:23
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о вызове форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра.

— Общественность много говорила о Соболеве, и вот он наконец-то получил вызов.

— Мы за ним следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно. Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся. (Дмитрий Гирин)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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