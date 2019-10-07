Станислав Черчесов: «Бог послал нам это время, чтобы вызвать Соболева»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о вызове форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра.

— Общественность много говорила о Соболеве, и вот он наконец-то получил вызов.

— Мы за ним следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно. Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся. (Дмитрий Гирин)

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