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Станислав Черчесов: «Батареи на улице надо бы включить»

13:00
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о матче с командой Шотландии в отборочном турнире Евро-2020.

 — Мы идем от сбора к сбору, от игры к игре. Есть турнирная таблица, а есть качество игры. Сегодня будет еще теория. Поговорим, разберем матч с Шотландией, посмотрим на некоторые моменты.

— Сборная впервые с чемпионата мира возвращается в Лужники.

— Это для всех приятно, в том числе и для меня. Вот только батареи нужно включить.

— У «Спартака» неудачная серия.

— Мы еще сегодня с ними переговорим. Вчера были унылые. Сегодня уже получше. (Дмитрий Гирин)

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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