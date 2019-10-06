Соболев будет вызван в сборную России

По информации «СЭ», 22-летнего форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева довызовут в нашу национальную команду. Скорее всего, такое решение связано с травмой 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова, который заменен на 20-й минуте воскресной встречи 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».

В 12 матчах этого чемпионата Соболев забил 10 голов, став одним из открытий сезона — футболист лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск). (Сергей Егоров)

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