Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Соболев будет вызван в сборную России

6 октября 2019, 15:27
Теги:

По информации «СЭ», 22-летнего форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева довызовут в нашу национальную команду. Скорее всего, такое решение связано с травмой 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова, который заменен на 20-й минуте воскресной встречи 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».

В 12 матчах этого чемпионата Соболев забил 10 голов, став одним из открытий сезона — футболист лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск). (Сергей Егоров)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 47553
Все опросы
Как сборная России выступит в отборочном турнире Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Прямой эфир
Прямой эфир