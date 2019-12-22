Сколько мандаринов ты уже съел? Важный вопрос от Джикии
22 декабря 2019, 12:35
Twitter сборной России опубликовал пост, посвященный защитнику команды Георгию Джикии.
— Джикия желает всем новогоднего настроения, — говорится в сообщении. — Но у Георгия важный вопрос. Сколько мандаринов ты уже съел?
Джикия желает всем новогоднего настроения. Но у Георгия важный вопрос. Сколько мандаринов ты уже съел? ?— Сборная России (@TeamRussia) December 22, 2019
Пиши цифру в комментариях. Только честно ? pic.twitter.com/vFzkrCtsJ0
26-летний футболист в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах. За сборную России он в общей сложности провел 23 матча (один гол, одна результативная передача).
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