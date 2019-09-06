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Шотландия — Россия: Макгинн забил быстрый гол

6 сентября 2019, 21:56
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Сборная Шотландии вышла вперед в матче отбора Евро-2020 с Россией. Уже на десятой минуте встречи, проходящей в Глазго, хозяева поразили ворота Гильерме.

Отличился Джон Макгинн, сыгравший на добивании, после того как вратарь парировал мяч перед собой.

Шотландия — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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