Шотландия — Россия: Макгинн забил быстрый гол
6 сентября 2019, 21:56
Сборная Шотландии вышла вперед в матче отбора Евро-2020 с Россией. Уже на десятой минуте встречи, проходящей в Глазго, хозяева поразили ворота Гильерме.
Отличился Джон Макгинн, сыгравший на добивании, после того как вратарь парировал мяч перед собой.
Довольно грустное начало — Гилерме не зафиксировал мяч, а на подборе оказались шотландцы. Пока проигрываем— Матч ТВ (@MatchTV) September 6, 2019
Смотрим дальше:https://t.co/GXKiWN4sYo#ШотландияРоссия pic.twitter.com/yTS7gpamfM
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...