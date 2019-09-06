Сборная Шотландии вышла вперед в матче отбора Евро-2020 с Россией. Уже на десятой минуте встречи, проходящей в Глазго, хозяева поразили ворота Гильерме.

Отличился Джон Макгинн, сыгравший на добивании, после того как вратарь парировал мяч перед собой.