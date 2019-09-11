Школьника в Калининграде не пустили к Дзюбе. Артем встретился и подарил футболку

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча с командой Казахстана (1:0) подарил футболку школьнику из Калининграда, где проходила встреча. Первоначально он вместе с мамой и братом поехал к отелю, где остановился футболист, но его не пустили. Тогда школьник оставил записку.

— Увлекательную историю сегодня рассказал мне друг, — написал Сергей Лютаревич в Instagram. — Его внук, юный футболист «Балтики», вчера после победы сборной России настоял поехать в гостиницу к нашей сборной, с желанием сделать фото со своим кумиром Артемом Дзюбой! Вместе с мамой и братом приехали в отель, конечно, их никто в номер не пустил. Малыш написал записку и попросил ее передать. Не дождавшись, спустя 30 мин, оставив свой номер телефона, со слезами уехал домой. Через час им позвонил Артем и пригласил в отель! Сделав фото, парень получил от футболиста еще в подарок футболку, в которой играл! Вот такие футболисты у нас в сборной! Молодец!