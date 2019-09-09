Шалимов считает, что сборная России сможет разгромить Казахстан

Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов — о матче с командой Казахстана в отборочном турнире Евро-2020. Он предположил, что россияне одержат крупную победу.

— Говорить о том, что сборная Казахстана слабее команды Шотландии, не стоит, — цитирует Шалимова ТАСС. — Казахстанцы выиграли у шотландцев со счетом 3:0, так что наших ребят ждет серьезная игра. Гости будут бороться, все будет зависеть от того, забьем мы гол первыми или нет. Если сборная пропустит первой, что мне слабо представляется, то это усложнит ситуацию, но наша команда все равно обыграет казахов, в этом у меня нет сомнений, я думаю, что сегодня будет крупная победа.

Матч Россия — Казахстан состоится сегодня в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.