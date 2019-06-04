Сергей Петров: "У меня контракт с "Краснодаром" действует еще два сезона. Не знаю, откуда берутся слухи, что он заканчивается"

Защитник сборной России Сергей Петров рассказал о своем контракте с "Краснодаром", а также прокомментировал травму Юрия Газинского во вчерашнем контрольном матче с "Чертаново" (6:0).
– Вчера сборная играла с "Чертаново". Сегодня было восстановительное занятие?
– Это часть подготовки. Кто-то играл по сорок пять минут, кто-то по полчаса. Так что это нормально.
– Жара не сильно мешает?
– У нас в Краснодаре всегда такая жара, так что я уже привык.
– Комличенко провел со сборной первую тренировку. Вы тоже с ним знакомы по "Краснодару". Как его поддерживаете, помогаете влиться в команду?
– Да, мы общается. Я ему помогаю, он мне помогает. Так что общение нормально проходит.
– То есть неизвестно, кто кому больше помогает?
– Ну, да (смеется).
– А как именно помогаете?
– Подсказываю, где что сделать. То есть элементарный подсказ.
– Насколько удалось сыграться с новыми партнерами?
– Игрок этим и отличается, что он профессионал. Мы друг друга знаем, так что с этим никаких проблем нет. Матч с "Чертаново" для того и был, чтобы почувствовать связи.
– В сборной с кем больше всего общаетесь? Есть деление на клубы?
– Да нет. Со всеми общаемся по чуть-чуть. А так с Юрием Газинским, с Николаем Комличенко. Со всеми хорошо. Обидно, что Юра получил травму, но это футбол. Здесь все может быть. Никто от этого не застрахован.
– "Чертаново" вчера жестко играло? Почему Газинский получил травму?
– Это просто стечение обстоятельств. Был неудачный стык, вот и все.
– Что с вашим контрактом с "Краснодаром"?
– У меня действующий контракт, так что все с этим нормально.
– Ходили слухи, что он заканчивается.
– Да, я читал об этом в новостях, но я не знаю, откуда это берется.
– На сколько сезонов у вас еще действует контракт?
– На два. (Елена Григорьевская)
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