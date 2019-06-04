Сергей Петров: "У меня контракт с "Краснодаром" действует еще два сезона. Не знаю, откуда берутся слухи, что он заканчивается"

Защитник сборной России Сергей Петров рассказал о своем контракте с "Краснодаром", а также прокомментировал травму Юрия Газинского во вчерашнем контрольном матче с "Чертаново"​ (6:0).

– Вчера сборная играла с "Чертаново". Сегодня было восстановительное занятие?

– Это часть подготовки. Кто-то играл по сорок пять минут, кто-то по полчаса. Так что это нормально.

– Жара не сильно мешает?

– У нас в Краснодаре всегда такая жара, так что я уже привык.

– Комличенко провел со сборной первую тренировку. Вы тоже с ним знакомы по "Краснодару". Как его поддерживаете, помогаете влиться в команду?

– Да, мы общается. Я ему помогаю, он мне помогает. Так что общение нормально проходит.

– То есть неизвестно, кто кому больше помогает?

– Ну, да (смеется).

– А как именно помогаете?

– Подсказываю, где что сделать. То есть элементарный подсказ.

– Насколько удалось сыграться с новыми партнерами?

– Игрок этим и отличается, что он профессионал. Мы друг друга знаем, так что с этим никаких проблем нет. Матч с "Чертаново" для того и был, чтобы почувствовать связи.

– В сборной с кем больше всего общаетесь? Есть деление на клубы?

– Да нет. Со всеми общаемся по чуть-чуть. А так с Юрием Газинским, с Николаем Комличенко. Со всеми хорошо. Обидно, что Юра получил травму, но это футбол. Здесь все может быть. Никто от этого не застрахован.

– "Чертаново" вчера жестко играло? Почему Газинский получил травму?

– Это просто стечение обстоятельств. Был неудачный стык, вот и все.

– Что с вашим контрактом с "Краснодаром"?

– У меня действующий контракт, так что все с этим нормально.

– Ходили слухи, что он заканчивается.

– Да, я читал об этом в новостях, но я не знаю, откуда это берется.

– На сколько сезонов у вас еще действует контракт?

– На два. (Елена Григорьевская)

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