Сборную Казахстана на матче с Россией поддержат 500 болельщиков

Около 500 болельщиков сборной Казахстана будут присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной России. Об этом сообщил представитель пресс-службы Казахстанской федерации футбола.

— Нашу команду поддержат около 500 болельщиков, — цитируют работника пресс-службы «РИА Новости». — Обычно мы выкупаем порядка 300 билетов на гостевые игры, но в Калининграде и России живет много наших соотечественников, они в основном и придут на стадион.

Матч Россия — Казахстан состоится в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.