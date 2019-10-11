Сборная России вылетела в Ларнаку на матч против Кипра

Футболисты сборной России вылетели в Ларнаку на матч против сборной Кипра в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре.

Матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра состоится 13 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Вылетаем в Ларнаку! ??

До связи ?? pic.twitter.com/SflV3Y75xc — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2019

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