Сборная России вылетела в Ларнаку на матч против Кипра
11 октября 2019, 17:28
Футболисты сборной России вылетели в Ларнаку на матч против сборной Кипра в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре.
Матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра состоится 13 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.
Вылетаем в Ларнаку! ??— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2019
До связи ?? pic.twitter.com/SflV3Y75xc
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