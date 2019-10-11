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Сборная России вылетела в Ларнаку на матч против Кипра

11 октября 2019, 17:28
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Футболисты сборной России вылетели в Ларнаку на матч против сборной Кипра в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре.

Матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра состоится 13 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Кипр — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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