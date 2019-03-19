Сборная России вылетела в Брюссель, где сыграет с Бельгией

Сборная России отправилась в Брюссель, где сыграет против Бельгии (21 марта) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, сообщает официальный Твиттер национальной команды. Встреча начнется в 22.45 (мск).

Ранее подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовились к играм на тренировочной базе в Новогорске. Россия также сыграет 24 марта с Казахстаном. Матч пройдет в Астане.

Ранее сообщалось, что более тысячи болельщиков поддержат футболистов сборной России в матче с Бельгией.

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