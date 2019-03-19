Сборная России вылетела в Брюссель, где сыграет с Бельгией

Сборная России отправилась в Брюссель, где сыграет против Бельгии (21 марта) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, сообщает официальный Твиттер национальной команды. Встреча начнется в 22.45 (мск).
Ранее подопечные главного тренера Станислава Черчесова готовились к играм на тренировочной базе в Новогорске. Россия также сыграет 24 марта с Казахстаном. Матч пройдет в Астане.
Ранее сообщалось, что более тысячи болельщиков поддержат футболистов сборной России в матче с Бельгией.
Денис Черышев: "Сборная России способна создать проблемы бельгийцам"
Взлетаем! 🛫 pic.twitter.com/WBLOcmV0AI– Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.
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