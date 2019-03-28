11:21 28 марта | Футбол — Сборная России

Сборная России - в ответ УЕФА: "Рассчитываем попасть на Евро через группу, а не через конкурс"

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Твиттер сборной России ответил на шутку УЕФА по поводу участия в чемпионате Европы-2020. Ранее хавбеку национальной команды Александру Ерохину предложили поучаствовать в конкурсе футбольных навыков, чтобы поехать на Евро.

- Мы рассчитываем попасть на Евро через отборочную группу, а не через конкурс, - ответили в сборной России. 

 

 

 

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