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Сборная России ударно стартовала на ЧМ-2002. Главному герою матча было 18 лет

5 июня 2020, 17:46
5 июня 2002 года. Кобе. Россия — Тунис — 2:0. Эффектный удар через себя Руслана Пименова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
5 июня 2002 года. Кобе. Россия — Тунис — 2:0. Эффектный удар через себя Руслана Пименова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня исполнилось ровно 18 лет стартовому матчу сборной России на чемпионате мира-2002. В первой игре группового турнира команда Олега Романцева победила Тунис — 2:0.

Голами во втором тайме отметились Егор Титов и Валерий Карпин (с пенальти). Оба мяча были забиты при участии 18-летнего Дмитрия Сычева. В эпизоде с первым голом он отдал результативный пас, а 11-метровый удар был назначен после фола на нем.

Примечательно, что Сычев с том матче установил рекорд, став самым молодым участником чемпионатов мира в истории СССР и России.

Позднее россияне уступили хозяевам турнира Японии (0:1) и Бельгии (2:3) и не вышли из группы. В игре с бельгийцами Сычев забил гол и отдал пас на Владимира Бесчастных, поучаствовав, таким образом, во всех четырех голах России на том турнире.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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