Сборная России проведет трансляцию жеребьевки ЧМ-2022 с участием Баринова, Черчесова, Шунина и Аршавина

В понедельник, 7 декабря, пройдет жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. YouTube-канал сборной России проведет онлайн-трансляцию, сообщает сайт РФС.

Эфир начнется в 19.40 по московскому времени. С 20.00 ведущие вместе с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым будут следить и комментировать результаты жеребьевки, которые определят соперников сборной России в отборочной группе к чемпионату мира-2022. А сразу по ее окончании главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире оценит оппонентов нашей команды в борьбе за выход из группы.

Также в эфир по видеосвязи выйдут полузащитник сборной России Александр Ерохин, голкипер Антон Шунин и бывшие игроки сборной Андрей Аршавин, Ролан Гусев.