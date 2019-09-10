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Сборная России прилетела в Москву после матча с Казахстаном

08:18
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Сборная России прибыла в Москву, сообщает официальный Twitter команды. Накануне россияне обыграли сборную Казахстана (1:0) в отборочном турнире Евро-2020. Единственный мяч забил Мариу Фернандес.

— Прилетели в Москву! До новых встреч, друзья, — говорится в сообщении.

Россия — Казахстан

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https://twitter.com/TeamRussia/status/1171219914536960000

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