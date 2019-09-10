Сборная России прилетела в Москву после матча с Казахстаном

Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Казахстаном?

Гильерме Мариу Фернандес Георгий Джикия Андрей Семенов Юрий Жирков Магомед Оздоев Ильзат Ахметов Антон Миранчук Александр Головин Денис Черышев Артем Дзюба Федор Кудряшов Алексей Ионов Роман Зобнин