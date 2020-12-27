Сборная России предложила угадать, что ждет команду в следующем году

Сборная России по футболу в социальных сетях предложила подписчикам угадать, что ожидает команду в 2021 году.

«2021 год — много важных событий. Но что же точно случится? Ответы ждем в комментариях», — отмечается в сообщении.

При этом даны девять вариантов ответов:

1. Россия выйдет из группы на Евро-2020.

2. Сборная закончит год на первом месте в отборе на ЧМ-2022.

3. Забьет дебютант.

4. Головин забьет больше пяти голов во всех матчах сборной.

5. Сборная поднимется в рейтинге ФИФА.

6. Оба Миранчука забьют на Евро-2020.

7. Хет-три игрока сборной.

8. Наши парни возьмут медали на Евро-2020.

9. Дебют Сафонова.