Сборная России пожелала Кутепову здоровья и скорого восстановления

Сборная России пожелала здоровья защитнику Илье Кутепову. Игрок "Спартака" в понедельник был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за проблем с мышцами паховой области. Обследование показало, что игрок нуждается в полноценном лечении и в связи с этим помочь сборной в ближайших играх не сможет.

Илья, здоровья тебе! Возвращайся скорее в строй! 💪 pic.twitter.com/FTVu2VthN0 – Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2019 г.

Сборная России начнет отборочный цикл чемпионата Европы-2020 матчами с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).