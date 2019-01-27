Сборная России поздравила Шунина с днем рождения

Сборная России поздравила вратарь "Динамо" Антона Шунина с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 32 года. Шунин несколько раз вызывался в состав главной национальной команды и провел два матча.

В 2018 году он был включен в состав сборной России на матч Лиги наций с командой Турции и товарищескую игру с Чехией.

- Поздравляем вратаря сборной России Антона Шунина с днем рождения! Желаем Антону больших успехов, семейного благополучия и ярких футбольных матчей, - говорится в сообщении.