Сборная России поздравила Кокорина​ с днем рождения

Сборная России поздравила нападающего "Зенита" Александра Кокорина с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 28 лет. В настоящее время он содержится в СИЗО "Бутырка".

- Поздравляем с днем рождения Александра Кокорина, - говорится в сообщении.

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. На данный срок ареста продлен до 8 апреля.