Сборная России поздравила Кокорина​ с днем рождения

Сборная России поздравила нападающего "Зенита" Александра Кокорина с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 28 лет. В настоящее время он содержится в СИЗО "Бутырка".
- Поздравляем с днем рождения Александра Кокорина, - говорится в сообщении.
Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. На данный срок ареста продлен до 8 апреля.
Поздравляем с днём рождения Александра Кокорина! pic.twitter.com/ls58zAmGG3– Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.
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