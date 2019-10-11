Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Шотландией
11 октября 2019, 13:49
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против сборной Шотландии (4:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Россияне набрали 18 очков и расположились на 2-м месте в группе I. Шотландия с 6 баллами занимает предпоследнюю позицию. Следующий матч сборная России проведет 13 октября в гостях против киприотов. Начало встречи в 19.00 (по московскому времени).
? | Россия — Шотландия: за кадром ?https://t.co/TqB5ciwSd9— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2019
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
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