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Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Казахстаном

10 сентября 2019, 16:47
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Сборная России показала, что осталось за кадром матча против сборной Казахстана (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020. Единственный мяч забил Мариу Фернандес.

Россияне набрали 15 очков и расположились на 2-м месте в группе I. Казахстан с 7 баллами занимает 4-ю строчку.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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