Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии

7 сентября 2019, 12:02
Теги:

Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.

сентября. Глазго. Шотландия - Россия - 1:2. Артем Дзюба и Федор Кудряшов празднуют забитый мяч.Россия смяла Шотландию как карлика

Голы забили Артем Дзюба и Юрий Жирков. Россия идет на втором месте в своей группе. В финальный турнир Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы.

В первом круге отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала четыре победы при одном поражении — уступила лидерам группы бельгийцам. При этом уже 10 октября — за три тура до завершения отборочного турнира — россияне могут обеспечить попадание в двойку лучших. Это случится, если Россия возьмет 6 очков в двух ближайших домашних матчах (с Казахстаном и той же Шотландией), а Кипр и Казахстан снова сделают ничью в очной встрече.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Результаты опроса

проголосовало: 10542
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Шотландией?
Гильерме
1.9%
Мариу Фернандес
5.0%
Георгий Джикия
4.5%
Андрей Семенов
0.2%
Федор Кудряшов
0.3%
Алексей Ионов
1.1%
Магомед Оздоев
0.5%
Роман Зобнин
1.6%
Александр Головин
25.6%
Юрий Жирков
26.7%
Артем Дзюба
30.9%
Дмитрий Баринов
0.4%
Александр Ерохин
0.3%
Ильзат Ахметов
1.0%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Прямой эфир
Прямой эфир