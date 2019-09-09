Сборная России поблагодарила за веру в нее до конца матча с Казахстаном

Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборочном матче Евро-2020. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Решающий гол на 89-й минуте забил защитник Мариу Фернандес.

После матча Twitter национальной команды выложил фото со словами благодарности в адрес болельщиков.

— Друзья, спасибо вам большое за поддержку и за веру до последних минут! Идем дальше, — говорится в послании.

Усталый, но довольный Марио Фернандес после победы над сборной Казахстана.

Друзья, спасибо вам большое за поддержку и за веру в @TeamRussia до последних минут!

Идем дальше ? pic.twitter.com/B2NhHRD4Af — Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2019

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