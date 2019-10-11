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Сборная России по регби поблагодарила футболистов за разгром Шотландии

11 октября 2019, 08:52

Сборная России по регби поблагодарила футбольную национальную команду за победу над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

— Теперь все в расчете, — говорится в Twitter регбийной сборной России.

Напомним, ранее сборная России по регби проиграла Шотландии в матче чемпионата мира (0:61).

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