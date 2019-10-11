Сборная России по регби поблагодарила футболистов за разгром Шотландии

Сборная России по регби поблагодарила футбольную национальную команду за победу над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

— Теперь все в расчете, — говорится в Twitter регбийной сборной России.

Напомним, ранее сборная России по регби проиграла Шотландии в матче чемпионата мира (0:61).