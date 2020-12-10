Дюков высказался о невключении Дзюбы в сборную из-за интимного видео

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу решения главного тренера сборной России Станислава Черчесова временно исключить из состава капитана Артема Дзюбу. Форвард не был вызван на ноябрьские матчи национальной команды после публикации его интимного видео.

— Есть главный тренер, который отвечает за команду и за результат. Он принял данное решение и неоднократно давал комментарии о том, почему такое решение принял. В данном случае это прерогатива главного тренера, поскольку он лучше знает игроков, как создать правильную атмосферу, знает, что может игрокам помочь, что может им помешать. Поэтому он принял такое решение. Чем он руководствовался, он уже объяснил. С одной стороны, если говорить об Артеме, нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Это, конечно, возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Те люди, которые это сделали, совершили уголовное преступление — за это надо наказывать! При этом эта история повлияла на игрока. Находясь в такой ситуации, сложно концентрироваться на футболе, просто невозможно.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Дюкова